رئيس أوكرانيا يشارك افتراضيا في افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي

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من المنتظر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تقنية الفيديو، في افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) مساء غد الخميس.

ووصفت إدارة المهرجان، مساء اليوم، هذه المشاركة بأنها "شرف خاص".

وسيتم تقديم زيلينسكي، من جانب نجم هوليوود شون بين الذي يقدم في المهرجان فيلمه الوثائقي عن أوكرانيا "قوة عظمى".

وسيتم افتتاح المهرجان رسميا من جانب وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت وعمدة برلين المنتهية ولايتها فرانتسيسكا جيفي، ورئيسة لجنة التحكيم هذه النسخة كريستن ستيوارت ومديرا المهرجان ماريته ريسنبيك وكارلو شارتان.

وسيعرض في مستهل المهرجان الفيلم الكوميدي "هي أتت إلي" للمخرجة ريبيكا ميلر.

ونقل بيان لمكتب حكومة ولاية برلين عن جيفي قولها إن مهرجان "برليناله عاد بكامل قوته"، ووجهت الشكر للقيادة الثنائية للمهرجان للجهد الكبير، و"برنامج المهرجان شديد التنوع الذي يعد كل عشاق الأفلام مرة أخرى بترفيه من الدرجة الأولى وبمنافسة مثيرة".