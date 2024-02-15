مدير المخابرات الأمريكية يصل إسرائيل من أجل مفاوضات صفقة الأسرى

- 3 خيارات أمام واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية



أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة – لم يسمها - بأن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز وصل إسرائيل، اليوم الخميس، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع لبحث مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.



ويأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة المحتجزين، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



*جائزة 7 أكتوبر



كما نقل "أكسيوس" عن مسئولين إسرائيليين قولهما إن نتنياهو أخبر وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن الأسبوع الماضي أن أي اعتراف أمريكي مباشر أو غير مباشر بدولة فلسطينية "سيكون جائزة لأولئك الذين خططوا ودبروا" لهجمات السابع من أكتوبر.



وأوضح "أكسيوس" أن مثل هذا الاعتراف من جانب الولايات المتحدة من شأنه أن يغير عقود من السياسة الأمريكية التي تناصر لدولة فلسطينية فقط كنتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بقلق متزايد بشأن أنه حال حدوث ذلك، من شأنه أن يفرض مزيداً من الضغط على إسرائيل لقبول دولة فلسطينية.



ويدفع الوزراء القوميون المتطرفون في حكومة نتنياهو لاستباق أي خطوة أمريكية مماثلة من خلال تمرير قرار وزاري من شأنه أن يحدد رسميا أن السياسة الإسرائيلية تعارض دولة فلسطينية وهي خطوة امتنع نتنياهو عن اتخاذها حتى الآن.



*خطة ما بعد الحرب والدولة الفلسطينية



وتركزت الاستراتيجية الأمريكية لفترة ما بعد الحرب حتى الآن على ربط تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية بإنشاء طريق "لا رجعة فيه" إلى دولة فلسطينية.



وفي الوقت نفسه، يفكر البعض في إدارة بايدن حول أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلاً من الأخيرة.



وطلب بلينكن مؤخراً من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وعرض خيارات السياسة بشأن اعتراف أمريكي ودولي محتمل بدولة فلسطينية بعد الحرب في غزة، وفقاً لما أورده "أكسيوس" قبل أسبوعين.



وشددت الخارجية الأمريكية على أنه لا تغيير في السياسة، وقالت إن المراجعة كانت جزءا من عملية مستمرة لبحث خيارات مختلفة للسياسة.



* خيارات واشنطن بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية



وبحسب "أكسيوس"، هناك عدة خيارات لإجراء أمريكي بشأن هذه المسألة، من بينها: الاعتراف الثنائي بدولة فلسطينية، أو عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من قبول فلسطين كدولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، أو تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين.



وبحسب مسئولين إسرائيليين، أثار نتنياهو الاعتراف الأمريكي المحتملة بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع خاص مع بلينكن في القدس المحتلة الأسبوع الماضي، معرباً عن استيائه من أن تفكر الولايات المتحدة حتى في مثل هذا الخيار.



وأوضح مسئول إسرائيلي أن نتنياهو أوضح لبلينكن أن من شأن خطوة أمريكية مماثلة أن تكون "هدف في مرماه"، وتضر أي جهود تبذلها إدارة بايدن لتوسيع نطاق دائرة السلام والتطبيع في المنطقة.



وقال المسئولون الأمريكيون إن "الأمر سيكون جائزة للفلسطينيين على شن (هجمات) 7 أكتوبر"، في إشارة لعملية طوفان الأقصى.