حزب الله يتوعد إسرائيل بدفع الثمن بعد غارات قاتلة

توعد حزب الله اللبناني اليوم الخميس، على لسان نائبه البرلماني حسن فضل الله، إسرائيل، بدفع الثمن، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان أمس عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.



وفي تصريحات لوكالة «رويترز»، قال فضل الله ردا على سؤال بشأن رد فعل الحزب على مقتل أكبر عدد من المدنيين في يوم واحد في لبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية على حدود البلاد الجنوبية قائلا: «العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين وخصوصا الأطفال».



وأضاف: «مثل هذه الجرائم لن تمكن جيش الاحتلال من جلب الأمن لمستوطنيه في الشمال أو الضغط على لبنان للقبول بشروطه، والخيار الوحيد المتاح أمامه وقف المذبحة في غزة».



وتابع: «المقاومة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن شعبها ولن تتوانى في القيام بما يلزم لحمايته».



وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، أنه قضى على قائد كبير في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله ونائبه وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية، وفق شبكة روسيا اليوم.



ونعى حزب الله اللبناني اليوم، ثلاثة من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم علي محمد الدبس، دون أن يعطيه صفة «قائد»، ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.