 مستجدات الهدنة.. انتهاء عملية تسليم الأسرى للصليب الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستجدات الهدنة.. انتهاء عملية تسليم الأسرى للصليب الأحمر


نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 10:42 ص | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 10:42 ص

سلمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم السبت، 3 أسرى إلى الصليب الأحمر في موقع التسليم في خان يونس بقطاع غزة.

وكانت سيارات تابعة لحماس وصلت إلى المكان وعلى متنها المحتجزون الإسرائيليون الثلاثة، ساغي ديكل-تشن، وهو إسرائيلي أميركي، وساشا تروفانوف، الإسرائيلي الروسي، وإيير هورن، الذين تقرر الإفراج عنهم.

وبعيد وصولهم إلى المكان المخصص، صعد المحتجزون الثلاثة برفقة مقاتلي القسام وسرايا القدس على المنصة، حيث تمت مراسم التسليم,

وفي وقت لاحق، غادرت سيارات الصليب الأحمر التي تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم خان يونس في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان مشترك من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والناطق بلسان الشاباك: "وفقا للمعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، تم نقل 3 رهائن وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في أراضي قطاع غزة".

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم الأسرى الثلاثة في غزة.

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