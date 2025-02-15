إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في مركز أبو صوير بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات.

ونفذ مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، إزالة 18 حالة تعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 1810 أمتار و484 فدانًا، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تنفذ خلال الفترة من 8 حتى 28 فبراير الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والداخلية والزراعة، والري ومحافظة الإسماعيلية، وجهات الولاية.

وتضمنت الحملة إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة 1810 أمتار لأسوار، ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، واسترداد 5 حالات تعدٍّ على أملاك دولة بمساحة 484 فدانًا.

ووجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني والتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها، وعلى الأراضي الزراعية من جديد.