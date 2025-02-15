القناة 12 العبرية: نتنياهو يرغب في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعات واستشارات أمنية بشأن تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي من المقرر لها أن تنتهي في الأول من مارس، من أجل تأمين إطلاق سراح مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأوضحت القناة في تقريرها أن نتنياهو يرغب من الوفد الإسرائيلي المفاوض أن يشرح للوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، أن من مصلحة "حماس" أيضاً تمديد المرحلة الأولى، لأن ذلك سيضمن بقاء وقف إطلاق النار سارياً لفترة أطول ، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

في المقابل، حذّر مفاوضون إسرائيليون من أنه "حال تأخر تل أبيب في بدء مفاوضات جادة بشأن المرحلة الثانية، فإنها تعرض حياة المحتجزين للخطر".