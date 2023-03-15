روسيا تسعى لاستعادة بقايا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستحاول استعادة بقايا المسيرة الأمريكية من دون طيار التي سقطت في البحر الأسود.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال باتروشيف عبر برنامج «موسكو الكرملين بوتين»: «لا أعرف ما إذا كنا قادرين على الحصول عليها أم لا، لكن حقيقة إننا بحاجة إلى القيام بذلك، وسنفعل ذلك بالتأكيد، وأمل في نجاح العملية».

وذكر أن «حادثة الطائرة من دون طيار، تؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في العمليات العسكرية في أوكرانيا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، إن روسيا لديها القدرات التقنية لرفع الحطام.

وعلق على الأمر، بقوله: «نحن نعلم ونفهم بالتفصيل ما هي أهداف الأمريكيين فيما يتعلق بالأنشطة الاستخبارية واستخدام الوسائل التقنية، ونحاول تحديد المواقع والأقاليم التي تهمهم بشدة».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في «الأيدي الخطأ»، موضحًا أنها تتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضح البيان، أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.

وأضاف: «خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء».