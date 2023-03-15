البورصة: الجهاز المصرفي المصري قوي والخسائر الأخيرة سببها إفلاس بنك أمريكي

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أن إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي، هو ما تسبب في خسارة البورصة المصرية، مشيرة إلى التعاملات المالية انخفضت بسرعة كبيرة في العالم كله.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهاز المصري المصرفي قوي جدًا، والخسائر الأخيرة هي فقط عرض متوقع، وسينتهي سريعًا، لأن الاتجاه العام في صعود.

وأشارت إلى أن البورصة المصرية تمتلك قوة شرائية من المصريين، وهناك عمليات شراء في قطاعات قوية بها، قائلة: "اليوم ظهرت مؤشرات إيجابية فيما يخص الاتجاه العام للبورصة المصرية".