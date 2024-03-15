- هنري كيسنجر كان بيسأل عليا أول ما بيجي مصر

- أقرب صديقه لي خططت لخطف زوجي

- رحيل دلال عبدالعزيز وسمير غانم كسرني

- مديحة كامل اشتغلت على ماكينة خياطة عشان تعرف تعيش وتربي ابنها

- ماحدش بيسأل عليا من الفنانين.. والنقيب قال لي معاشك 600 جنيه

تكشف الفنانة نجوى فؤاد في حديثها، عن قلقها من تجاهل الفنانين القدامى وظروفهم الصحية والاجتماعية، مؤكدة أهمية احترام وتقدير إسهاماتهم في المجتمع الفني، كما تطرقت للحديث عن علاقتها بزملائها في الفن وتجاربها الشخصية.

تقول الفنانة نجوى فؤاد، خلال فيديو نشرته الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الفنانة نبيلة عبيد دائما ما بتطمن عليها، والفنانة صفية العمري أيضا: "ماحدش بيسأل عليا من الفنانين، والنقيب بتاعنا، أخر مرة سأل عليا كان من 6 أشهر، وكلمته على المعاش قال لي: «اعتقد 600 جنيه»، وساعتها مالاقتش رد أرد بيه عليه".

وتضيفت نجوى: "بتمنى الرحمة من عند ربنا، وأن القائمين على الفن ياخدوا بالهم من الفنانين اللذين قدموا للفن أكثر من فنانين الجيل الحالي، لأننا خدنا ملاليم وهما بياخدوا ملايين، فلازم يعملوا حساب الفروقات ويساعدوا الناس الغلابة اللي مش قادرة تجيب علبة دواء عشان تتعالج".

وتابعت: "الفنانين يروحوا فين، فريد شوقي ورشدي أباظة ماتوا وهم ماعندوهمش حاجة خالص، ومديحة كامل جابت ماكينة خياطة واشتغلت عشان تعرف تعيش وتربي ابنها، وجالها جلطة في القلب وهي في سن صغير، المفروض كانت تطلع على المعاش، وكانت روحي الله يرحمها".

وواصلت: "ناهد شريف وهند رستم كانا قريبين مني، وهند الوحيدة اللي كان عندها مخ سليم واتجوزت راجل محترم ودكتور كبير وكونت أسرة وقفلت على نفسها وكان ليها اتنين صحاب أنا واحدة منهم، وقبل ما تموت بـ6 ساعات طلبتني وملحقتش أقابلها".

وعن وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم قالت: "رحيلهما كسرني، وسمير كان عشرة عمري وأخ ليا، كان التوأم بتاعي وبيته كان جنب بيت بابا في إسكندرية".

وأضافت: "أنا مشتغلتش من قبل كورونا بـ3 أشهر، واللي زود ابتعادي عن العمل وفاة دلال عبد العزيز وسمير صبري، دلال كانت قريبة مني جدا، ولسه دنيا وإيمي بيسئلوا عليا".

واستطردت: "ضحيت بحياتي من أجل الفن، وكنت أخاف من الإنجاب بسبب تغيرات الشغل، ولكن تمنيت في الوقت الحالي أن يكون لدي أبناء، ولكن ضيعنا عمرنا ببلاش ومالناش معاش".

وعن علاقتها بسهير زكي وفيفى عبده، قالت: "أعرف سهير زكي من قبل ما نشتغل في الفن، وكنا أصدقاء مش متنافسين، وهي عزيزة على قلبي، وفيفي عبده جدعة، وزارتني في بيتي، هي إنسانة جميلة جدا، وبتحب تسلي نفسها بالفيديوهات، وسيبوها تعيش".

وعن إعجاب هنري كيسنجر بها قالت نجوى: "القرد في عين حبيبه غزال، هو قبل ما يجي مصر كان بيسأل عليا".

واختتمت نجوى حديثها، قائلة: "أقرب صديقه لي خططت من أجل خطف زوجي بعدما أعلن إسلامه من أجلي"، مضيفة: "أنا مسامحاها، وكانت أول واحدة تفتح شنطتي بعد السفر، والصديقة لما تطلع خاينة تتعوض، لكن الزوج لأ، هو وقتها أسلم من أجلي، ورقصت في فرحهم كالحمام المذبوح ولم أعلم أنهم العروسين".