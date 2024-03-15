يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 24 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 22 12

دمياط 20 13

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 22 09

رفح 21 09

رأس سدر 26 10

نخل 24 10

كاترين 19 07

الطور 28 15

طابا 26 14

شرم الشيخ 30 16

الاسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 23 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 28 15

سفاجا 29 14

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 26 14

بني سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 27 13

سوهاج 30 13

قنا 31 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 17

الوادى الجديد 34 13

أبوسمبل 33 19