ترامب يؤكد مقتل زعيم داعش في العراق: مقاتلونا لاحقوه بلا هوادة

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل عبدالله مكي مصلح الرفيعي، القيادي الكبير في تنظيم داعش وزعيمه في العراق.

وقال في منشور على حسابه في منصة «تروث سوشيال»، اليوم السبت، إن زعيم تنظيم داعش في العراق قتل، وفق شبكة العربية.

وأضاف: «مقاتلو أمريكا البواسل لاحقوه بلا هوادة وأنهوا حياته البائسة، مع عضو آخر من التنظيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.. السلام يفرض أحياناً بالقوة».

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد كتب أمس عبر منصة أكس: «الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم».

وأضاف أنّ القيادي الذي استهدف بعقوبات أمريكية في صيف 2023، كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا في التنظيم.

لكنه لم يذكر متى قُتل، مكتفيا بالإشادة بالعملية التي نفذتها الاستخبارات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.