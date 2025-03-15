الإسكان: جارٍ تنفيذ 917 وحدة سكنية وفيلا وشاليه في مارينا 8

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، مساء أمس، سير العمل في تنفيذ 917 وحدة "فيلات وشاليهات وعمارات" بمارينا 8، يرافقه المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان لوزارة الإسكان اليومن أن الجولة جاءت في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، واستمرارا لخطط التطوير الجارية في مختلف محاور التنمية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقًا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة وزارة الإسكان في الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية أن المشروع يتكون من 243 مبنى "فيلات وشاليهات وعمارات سكنية" بإجمالي 917 وحدة .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه راجع أيضًا موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع وانتظام سير العمل، مؤكدًا الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.