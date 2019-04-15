وجه ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الهاملي -خلال فعاليات أعمال الجلسة العامة اﻷولى لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ46 في يومه الثاني- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود بحكمة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، داعيا أن يحفظ الله مصر وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان.

وتحدث وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة عن التحديات التي تواجه سوق العمل العربي المشترك، مطالبا بتكثيف وتوجيه الجهود لاستغلال الطاقات البشرية وتضافر الجهود لتوطيد علاقات العمل، لافتا إلى أن جوهر علاقات العمل لدى دولة الإمارات بنيت على مكافحة التميز بكل أشكاله، مؤكدا أن الإمارات اعتبرت 2019 عاما للتسامح لترسيخ قيمه في المؤسسات.