محكمة عسكرية لبنانية تصدر أحكاما بحق 18 فلسطينيا لقيامهم بأعمال إرهابية



أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكام بحق 18 فلسطينيا لقيامهم بأعمال إرهابية.



وعاقبت المحكمة 15 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وتجريدهم جميعا من حقوقهم المدنية وتغريم كل واحد منهم مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وإلزام كل واحد منهم تقديم بندقية حربية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس.



وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق متهم وجردته من حقوقه المدنية، وغرمته مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.



وقررت المحكمة فصل الدعوى المقامة ضد متهمين لمحاكمتهما على حدة بتاريخ 30 نوفمبر المقبل.



ووجهت المحكمة للمتهمين جريمة "إقدامهم الانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتصميم وتصنيع دوائر إلكترونية في هذا الإطار تستخدم في تفجير العبوات الناسفة وإطلاق صواريخ، وإقدامهم على الإعتداء على أمن الدولة وإثارة النعرات الطائفية والحض على الإقتتال وتزوير مستندات رسمية وخاصة تسهيلا لتنقلاتهم".