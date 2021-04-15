 التعاون الإسلامي: استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لجامعة جازان بالسعودية جريمة حرب - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي: استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لجامعة جازان بالسعودية جريمة حرب

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
القاهرة - د ب أ:
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:52 م

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان السعودية بخمسة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وفقاً لما أعلنه صباح اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشاد العثيمين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، بـ"قدرات واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية من حدوث خسائر فادحة".

وأكد أن "محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومحاولة استهداف جامعة جازان تصعيد خطير وتمثل جرائم حرب".

وأكد العثيمين "تأييد منظمة التعاون الإسلامي للإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية كافة"، مشدداً على "وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا".

وأعرب تأييده  لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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