سقوط صاروخ من غزة خارج مدينة إسرائيلية دون وقوع إصابات

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قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين في غزة أطلقوا صاروخا على منطقة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في بلدة سديروت الحدودية.

وذكر متحدث باسم المدينة، إن القذيفة سقطت على أرض مفتوحة خارج سديروت.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

ويرد سلاح الجو الإسرائيلي بانتظام على الهجمات بضربات في الأراضي الفلسطينية.

وقصف الجيش أهدافا لحماس في القطاع الساحلي في أعقاب هجوم صاروخي في مارس الماضي.

وشددت إسرائيل حصارها لقطاع غزة عام 2007 في خطوة دعمتها مصر.

ورأت البلدان أن هذا الإجراء ضروري لأسباب أمنية.