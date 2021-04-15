راب: بريطانيا ستؤيد الانسحاب المنظم من أفغانستان

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بريطانيا ستؤيد الانسحاب المنظم لقواتها من أفغانستان.

وقال راب في بيان له الأربعاء: "نحن سنؤيد انسحابا منظما لقواتنا مع تعزيز قدرات أفغانستان على الإدارة الذاتية، ومواصلة الدعم في مجال محاربة الإرهاب من أجل حماية المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الـ20 الماضية"، وفقاً لوكالة رويترز.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن خططه للانسحاب من أفغانستان بالتنسيق مع الانسحاب الأمريكي، الذي من المقرر إتمامه بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ بسحب قواتها من أفغانستان في مايو القادم.