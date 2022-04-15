 أوقاف مطروح: توزيع 2 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا من خلال قافلة دعوية - بوابة الشروق
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أوقاف مطروح: توزيع 2 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا من خلال قافلة دعوية

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 5:16 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 5:16 م
قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه توزيع 2 طن مواد غذائية بلجنة ثلاثية من المحافظة ومديرية أوقاف مطروح والتضامن، على الأسر الأكثر استحقاقا بمركز ومدينة سيوة، في إطار قافلة دعوية كبرى ضمت رجالات الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أن هذه القوافل الدعوية تستهدف الأماكن النائية، وتسعى لنشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار الضالة، وبث روح الفآل والأمل والدعوة للتكاتف بين أفراد الأمة وتقوية النسيج الوطني.

وتحدث الدعاة اليوم، عن قيمة العمل الذي رفع شأنه الإسلام، وأن العمل مع التخطيط والأخذ بالأسباب هم أسباب النصر، وعن شهر رمضان وارتباطه بالانتصارات الكبرى في تاريخ الأمة؛ بما يعني أنه ليس شهر الكسل والنوم والقعود عن آداء الواجبات.

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