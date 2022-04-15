غرق شاب سقطت سيارته في مياه مشروع ناصر غربي الإسكندرية

لقي شاب يدعى"وليد.ر" 40 عامًا، مصرعة، الخميس، إثر سقوط سيارة كان يستقلها رفقة سائقها، وذلك بالقرب من الكيلو 60 طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، وغرق شخص في مشروع ناصر، أمام قرية مصطفى إسماعيل، محطة 4 غربي الاسكندرية.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وفريق الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص سقوط السيارة في المياه، وكان بداخلها سائق نجح فى الخروج لقدرته على السباحة، بينما لم يتمكن الضحيحة من إنقاذ نفسه.

تم انتشال السيارة من المياه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.