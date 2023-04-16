تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وجميع حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد جميع حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة ٦ حالات تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني علي أملاك الدولة بعزبة أبو عقيلة التابعة لقرية زاوية برمشا عبارة شد خشبية وشدة حديدية على منزل وإزالة حالة كاملة أساسات من المهد وأيضا حالات مماثلة وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، 5 حالات تعدى بالبناء بقرية ابشاق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.