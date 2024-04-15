هنأ الإعلامي يوسف الحسيني، النادي الزمالك بعد فوزه على الأهلي، في مباراة القمة رقم 127، والتي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لواحد.

وأعرب الحسيني، خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، عن سعادته بالنتيجة لأنه يشجع الأبيض، مؤكدًا أنه «مشجع غير متعصب على الإطلاق».

وأضاف: «المباراة حلوة والفرقتين لعبوا حلو، وإن الزمالك كسب ولعب أحلى ده مش معناه إن الأهلي ملعبش كويس، خاصة إن نسب الاستحواذ بسيطة».

ولفت إلى أن اللاعب سيف الجزيري، أحد العوامل الرئيسية لفوز الزمالك اليوم، قائلًا إن «الجزيري» أول لاعب أجنبي يحرز هدفين في شبكة الأهلي في مباراة قمة.

وتوقع أن يحقق الزمالك انتصارات كثيرة في الفترة المقبلة، معقبًا: «الزمالك هيبدأ ياخد مسار صاعد وفيه انتصارات كتير، وأتوقع إننا نشوف كرة حقيقية بين الأهلي والزمالك، ونرجع تاني لكرة السبعينيات والثمانينيات الناس ساكتة ومترقبة وتدعي».

واستطرد: «ألف مليون مبروك للزمالك على الفوز الرائع والمؤزر، مش هقول هارد لاك للأهلي لأنه لعب حلو وياما كسبتم، إحنا عاوزين نكسب شوية». وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، والمؤجل بينهما من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 45، ثم أدرك البديل أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 74، قبل أن ينجح الجزيري في تسجيل هدفه الثاني وهدف الفوز للزمالك في الدقيقة 86.