 وزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني ويؤكد عمق العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أبريل 2025 3:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

مصطفي المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 3:13 م

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أورشكا كلاكوتشار، رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، وساشو بودلسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وسلوفينيا، خاصة في المجال التشريعي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف، مؤكدا متانة العلاقات المصرية السلوفينية، وأهمية دعم أواصر التعاون المشترك، لما له من دور فعّال في تعزيز الفهم المتبادل وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة التشريعية، مشيرًا إلى تبني مصر لرؤية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان، ترتكز على تكامل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار يوازن بين الحقوق والواجبات، ويتسق مع المعايير الدولية.

من جانبها، أعربت أورشكا كلاكوتشار عن سعادتها بزيارة مصر، مشيدة بما تم استعراضه خلال اللقاء، ومؤكدة تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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