محافظ الوادي الجديد يتابع استعدادات توريد القمح ويعلن زيادة أسعار الشراء وتحسين منظومة التخزين

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية جنوب مدينة الخارجة، التي تمتد على مساحة 20 ألف متر بسعة تخزينية تصل إلى 45 ألف طن، يرافقه محمد شريعي، مدير عام التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

وأكد الزملوط خلال الجولة أهمية الاستعداد المبكر للموسم الحالي، مشددًا على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي، مع الالتزام بإجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وأعلن المحافظ عن زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين ليصل سعر الأردب إلى 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مع توقع وصول إجمالي التوريدات إلى 87,000 طن بنهاية الموسم.

وأشار الزملوط إلى تشكيل 5 لجان متخصصة تشمل ممثلين من التموين والزراعة وسلامة الغذاء، وذلك لمواكبة توجهات الدولة وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح كعنصر أساسي في دعم الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية التموين اجتماعات موسعة مع الموردين لعرض خطط العمل ومناقشة التحديات السابقة، فيما تواصل مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية تنسيق عمليات الحصاد وتجميع القمح، بهدف تسهيل عملية التسويق وتفادي فقد المحصول نتيجة الحشرات.