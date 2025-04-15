هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامعة هارفارد التي برز اسمها بين الجامعات التي شهدت احتجاجات متضامنة مع فلسطين، من فقدان وضعها المعفى من الضرائب.

وقال ترامب في بيان عبر منصة "تورث سوشيال"، الثلاثاء: "ربما يتعين على هارفارد أن تفقد وضعها المعفي من الضرائب وأن تخضع للضريبة كمنظمة سياسية إذا استمرت في نشر الأمراض السياسية والأيديولوجية والإرهابية".

وأضاف أن "الإعفاء من الضرائب مشروط بالعمل بشكل كامل لصالح المصلحة العامة".

وكانت إدارة ترامب هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدة جامعات، بما في ذلك هارفارد، مستشهدة بالاحتجاجات المتضامنة مع الفلسطينيين في الحرم الجامعي وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

وأعلنت إدارة ترامب أنها فتحت تحقيقا في أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح المقدمة لجامعة هارفارد من قبل منظمات مختلفة "لضمان استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية".

وقررت إدارة ترامب أيضًا تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل و60 مليون دولار من رسوم العقود لجامعة هارفارد.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.