 تراجع العجز التجاري بالهند بسبب تداعيات الحرب بالشرق الأوسط
الأربعاء 15 أبريل 2026 2:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

تراجع العجز التجاري بالهند بسبب تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

نيودلهي - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 12:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 12:44 م

تراجع العجز التجاري بالهند خلال مارس الماضي في ظل تأثير اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط على الشحنات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات وزارة التجارة والصناعة أظهرت اليوم الأربعاء أن الفجوة بين الصادرات والواردات بلغت 67ر20 مليار دولار خلال مارس الماضي مقارنة بـ 1ر27 مليار دولار خلال فبراير الماضي.

وتراجعت الواردات بنسبة 5ر6% خلال مارس الماضي لتصل إلى 59ر59 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 4ر7% لتصل إلى 92ر38 مليار دولار.

وتظهر البيانات تداعيات الحرب بالشرق الأوسط خلال شهر، حيث دفعت الأزمة أسعار الوقود للارتفاع بقوة.

وتعد الهند من الاقتصاديات الأكثر تضررا من مثل هذه الاضطرابات نظرا لانها تستورد نحو 90% من نفطها الخام وأكثر من نصف غاز البترول المسال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك