وزير السياحة: عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر والتزام الفنادق بالإجراءات

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر والتزام الفنادق بالإجراءات.



وأضاف وزير السياحة - في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة اكسترا نيوز - أن الوزارة تقوم بجولات عديدة لبحث استعدادت الفنادق للعودة ودراسة الإستعدادات الطبية.



وأوضح العناني أن هناك 173 فندقا تقدموا بطلبات للتشغيل من بينهم 10 فنادق اجتازوا الإختبارات الفنية، لافتا إلى أنه لن يعود فندق للعمل إلا بعد موافقة معتمدة على استيفائه كافة الشروط الإحترازية.



وقال العناني إنه تم التعاقد مع 3 شركات أجنبية للمتابعة الدورية على الفنادق المسموح لها بالعمل، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة تضمن إعادة الحياة تدريجيا للقطاع.



وبين وزير السياحة أن الأندية الصحية داخل الفنادق لن يتم العمل بها حتى إشعار أخر، مؤكدا أنه لن تحدث أى ارتفاعات في حجوزات الفنادق بعد الإجراءات والضوابط الجديدة.



وأشار إلى أن هناك ضوابط جديدة بشأن المطاعم وحقائب الزائرين والإستضافة داخل الفنادق، لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع أكثر من سفراء 20 دولة لتوضيح الضوابط الجديدة الخاصة بالضوابط والمنشآت السياحية.