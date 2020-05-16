وزير السياحة: عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر والتزام الفنادق بالإجراءات

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر والتزام الفنادق بالإجراءات.
وأضاف وزير السياحة - في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة اكسترا نيوز - أن الوزارة تقوم بجولات عديدة لبحث استعدادت الفنادق للعودة ودراسة الإستعدادات الطبية.
وأوضح العناني أن هناك 173 فندقا تقدموا بطلبات للتشغيل من بينهم 10 فنادق اجتازوا الإختبارات الفنية، لافتا إلى أنه لن يعود فندق للعمل إلا بعد موافقة معتمدة على استيفائه كافة الشروط الإحترازية.
وقال العناني إنه تم التعاقد مع 3 شركات أجنبية للمتابعة الدورية على الفنادق المسموح لها بالعمل، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة تضمن إعادة الحياة تدريجيا للقطاع.
وبين وزير السياحة أن الأندية الصحية داخل الفنادق لن يتم العمل بها حتى إشعار أخر، مؤكدا أنه لن تحدث أى ارتفاعات في حجوزات الفنادق بعد الإجراءات والضوابط الجديدة.
وأشار إلى أن هناك ضوابط جديدة بشأن المطاعم وحقائب الزائرين والإستضافة داخل الفنادق، لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع أكثر من سفراء 20 دولة لتوضيح الضوابط الجديدة الخاصة بالضوابط والمنشآت السياحية.