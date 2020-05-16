رئيسة جورجيا تعفو عن اثنين من قيادات المعارضة

أصدرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، عفوا عن اثنين من سياسيي المعارضة أحدهما رئيس سابق لبلدية تفليس والآخر وزير سابق للدفاع في خطوة تحد من توتر سياسي قبل الانتخابات البرلمانية.

وتم يوم الجمعة إخلاء سبيل جيجي أوجالافا رئيس بلدية تفليس، ووزير الدفاع السابق إيراكلي أوكرواشفيلي، في إطار اتفاق سياسي بين "حزب الحلم" الجورجي الحاكم وأحزاب المعارضة تم التوصل إليه في الثامن من مارس.

وقالت زورابيشفيلي- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- "من واجبي السعي نحو طريق للخروج من الوضع الصعب، وتخفيف حدة التوتر، والحفاظ على الاستقرار وأيضا سمعة البلاد على المستوى الدولي".

وأضافت: "هذا هو السبب في اتخاذ هذا القرار، ولن أسمح بتدهور الموقف في البلاد، لن أسمح بحدوث حالات استقطاب ومواجهة، لن أسمح بعدم تطبيق اتفاق حظي باعتراف دولي".

وفي وقت لاحق، رفض الحزب الحاكم الذي وافق في البدء على الإفراج عن السياسيين الاثنين الإقرار بأن هذه الخطوة جزء من الاتفاق الذي تضمن أيضا إصلاح قانون الانتخابات قبل الاقتراع.