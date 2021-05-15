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(د ب أ)

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 26ر3 مساء اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 9ر32 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني بنفس قدر متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ 77ر3 مليون حالة، بتغير طفيف عن التوقيت نفسه أمس.

وسجلت ولاية ألاباما زيادة بنسبة 9ر0% في حالات الإصابة عن التوقيت نفسه أمس، ليصل الإجمالي إلى 537 ألفا و813 إصابة.

وسجلت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد وفاة 89 شخصا بمرض كوفيد-19.