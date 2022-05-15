تحويلات مرورية اليوم لاستكمال الأعمال الإنشائية بكوبرى أحمد سعيد بالقاهرة

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن استكمال أعمال الغلق الكلى لكوبرى أحمد سعيد فى الاتجاه القادم من محور صلاح سالم، اتجاه شارع رمسيس، لتنفيذ تركيب الفواصل الإنشائية الخاصة بالكوبرى المشار إليه.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من محور صلاح سالم اتجاه شارع رمسيس: استكمال حركة المركبات بمسطح كوبرى أحمد سعيد فيميناً شارع السرجانى فالدوران والعودة من ميدان عبده باشا اتجاه شارع العباسية فيميناً شارع أحمد سعيد اتجاه شارع رمسيس.

على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلة واحدة فقط، اعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2022 وحتى الساعة الـ 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.