موسكو ترفض انتقادات حول إرسالها دبلوماسيين من الدرجة الثانية إلى محادثات اسطنبول

رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الانتقادات القائلة بأن موسكو لم ترسل سوى وفدا من الدرجة الثانية إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا في اسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" ، عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها اليوم الخميس ،إنه تم إرسال الخبراء الأكثر تأهيلا إلى تركيا.

وقالت إن هؤلاء الخبراء مستعدون ومؤهلون لمناقشة جميع الموضوعات".

وأوضحت ،:" الموضوعات الخاصة بالقانون الدولي ، بالتأكيد. الوضع على الأرض بالتأكيد. التساؤولات الخاصة بالعمليات القتالية بالتأكيد".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوفد بأنه من الدرجة الثانية وطالب بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المحادثات.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أول محادثات مباشرة بين الأوكرانيين والروس منذ ثلاث سنوات ستعقد ومتى سيتم عقدها.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله، إن الوفد الروسي لا يزال في الفندق في انتظار التطورات.

ونقلت وكالة تاس ، أيضا عن مصدر قوله إن المفاوضات لن تبدأ حتى يوم غد الجمعة.

ويعتبر الغرب أن كبير مفاوضي الوفد الروسي ، فلاديمير ميدينسكي ، ليس له ثقل سياسي، حيث شارك أيضا في المفاوضات التي لم تكلل بالنجاح في عام 2022 بعد بداية الحرب بوقت قصير.

ولم يتوجه بوتين إلى اسطنبول ، كما أن زيلينسكي لن يذهب إليها أيضا.