أب يغرق في بحيرة بألمانيا بعد انقلاب قارب يقله مع طفليه

قالت الشرطة يوم الأربعاء إن رجلا /40 عاما/ لقي حتفه غرقا بعدما انقلب قارب كان يستقله مع طفليه الصغيرين في بحيرة جارتو شمالي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجل كان قد خرج في نزهة على البحيرة مع طفليه، البالغين من العمر عامين وسبعة أعوام، عندما انقلب القارب لأسباب لا تزال قيد التحقيق.



وتشير النتائج الأولية إلى أن الأب حاول دون جدوى إعادة القارب إلى وضعه الطبيعي.

وكان الطفلان يرتديان سترات نجاة، وتمكنا من طلب المساعدة، حيث هرعت امرأتان إلى موقع الحادث وسبحتا لإنقاذ الطفلين وأعادتهما إلى الشاطئ بسلام، لكنهما لم تتمكنا من العثور على الأب.

وتمكنت خدمات الطوارئ لاحقا من انتشال جثته من البحيرة. ولم تصدر الشرطة أي معلومات فورية حول ما إذا كان الطفلان أصيبا بأي أذى.