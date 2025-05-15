وزيرة الخارجية الألمانية السابقة تعرض رؤيتها لرئاسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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تعرض وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس رؤيتها لرئاستها المستقبلية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتترشح بيربوك إلى المنصب الذي يتمتع بأهمية بروتوكولية بدون منافسة. ويمكن عبر إدارة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديد مسارات اجتماعاتها والقضايا المطروحة في جدول أعمالها أن تمارس بيربوك تأثيرا على عمليات صناعة القرار هناك.

وسيكون التصويت الرسمي لانتخاب بيربوك للمنصب الجديد في 2 يونيو المقبل ويعتبر مسألة شكلية. وستتولى بيربوك مهامها رسميا في 9 سبتمبر المقبل قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة بضيوفها الرسميين من جميع أنحاء العالم.