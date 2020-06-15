«تعاون ثلاثى» لتوفير السلع فى منظومة التموين بأسعار تنافسية

«التموين»: عبوات شركة السكر لا تحتوى على أدوية.. وحملات تفتيش على منافذ صرف وتوزيع السلع للتأكد من جودتها

وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة «فيبكو»، أمس، برتوكول تعاون لتوريد منتجات مجمع الصناعات لصالح الشركات التابعة لوزارة التموين، بتمويل من بنك الكويت الوطنى مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى.

وقال المصيلحى، إن البرتوكول يأتى فى إطار رغبة وقدرة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة والمصانع التابعة له بالمساهمة مع وزارة التموين فى توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار تنافسية وجودة عالية وبكميات مناسبة لصرفها للمواطنين من داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح المصيلحى فى تصريحات صحفية، أن هناك سلع متوفرة لدى المجمع ذات جودة عالية وسعر عادل تتوافق مع احتياجات شركتى الجملة بما يضمن الإتاحة السلعية والاستدامة فى التعاون بين الطرفين، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة بنود التعاون بين أطراف البرتوكول الثلاثى وفقا لنظام مؤسسى يحقق هدف توافر السلع اللازمة للمواطنين بما يحقق وفرة المعروض من السلع التموينية والحرة داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين، إلى أنه سيتم إضافة منتجات مجمع الصناعات الغذائية فى المنظومة التموينية أو بيعها كسلع حرة للمواطنين مثل «الزيت والسمنة والمنظفات» وغيرها لصالح شركتى «المصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة»، بحيث سيتم إبرام مجموعة من العقود التفصيلية بما يضمن توافر السلع الأساسية باستمرار داخل المنظومة التموينية.

من جهة أخرى، تلقى وزير التموين، تقريرا مشتركا، أمس، من شركة السكر والصناعات التكاملية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز حماية المستهلك، يوضح أن عبوة السكر بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُظهر وجود حبوب دواء داخل تلك العبوة، تختلف اختلافا كليا عن عبوة شركة السكر، مشيرا إلى وجود متابعة دقيقة لكافة السلع التموينية التى تُصرف للمواطنين يوميا بداء من التصنيع مرورا بالتعبئة حتى التوزيع.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أمس، أن ألوان تصميم عبوات السكر التموينى موحدة، وتحتوى على ألوان مختلفة تماما عن تلك العبوات التى عرضها أحد المواطنين فى الفيديو المتداول، فضلا عن وجود كميات من البودرة داخل العبوة المتداولة ليس من إنتاج شركة السكر، حيث يتميز إنتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض.

وأكدت الوزارة أنها وجهت الأجهزة الرقابية التابعة لها لسحب عينات من السكر، وشراء أكثر من عبوة من بعض المنافذ التموينية، وفحصها بالكامل، وتبين من الفحص أنه لا يوجد شىء مختلف داخل عبوات السكر.