 أسطورة ليفربول يستعين بالـ«الفرانكو» لتهنئة صلاح بعيد ميلاده - بوابة الشروق
الإثنين 15 يونيو 2020 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أسطورة ليفربول يستعين بالـ«الفرانكو» لتهنئة صلاح بعيد ميلاده

علاء العزب
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 6:14 م

هنأ إيان راش أسطورة ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح نجم الفريق الحالي بعيد ميلاده الثامن والعشرين.

واستعان راش بالفرانكو لتهنئة صلاح بعيد ميلاده حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: "محمد صلاح، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة".

من جانبه احتفل ليفربول بعيد ميلاد صلاح، وبلوغه عامه الـ28، على طريقته الخاصة، حيث نشر الحساب الرسمي للريدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو يبرز الخمسين هدفًا الأولى في مسيرة صلاح داخل قلعة أنفيلد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، معلقًا عليها: "جميع أهداف صلاح الـ50 الأولى في البريميرليج، ساحر يا صلاح".

وأضاف:" عيد ميلاد سعيد محمد صلاح".

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد حرص أيضا على تهنئة

ويستعد صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام إيفرتون، الأحد المقبل، في مباراة محتمل أن يتوج فيها الريدز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

View this post on Instagram

Happy Birthday @mosalah 👑- kulle sana winta Tayyib wa-3o'bāl mīt sana in ša' allāh 🙏🏼 #YNWA

A post shared by Ian Rush MBE (@ian_rush9) on


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك