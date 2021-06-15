يفتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر مساء اليوم الثلاثاء حتى ظهر الخميس المقبل، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات الإعلام المصري، وممثلي المجتمع المدني.

وتأتي فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، والجلسة الثانية تحت عنوان "المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا"، وفي الجلسة الثالثة بعنوان "الفن ودوره في بناء الوعي"، كما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعي"، ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

ويشارك بالحديث كل من: "الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة".

كما يشارك الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علي بدر عضو مجلس النواب مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، ومحمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، بالإضافة إلى مشاركة كل من: الدكتور محمد سعيد محفوظ الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وعماد خليل عضو مجلس النواب، وهاني لبيب الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، وخيرية البشلاوي ناقدة فنية، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق الكاتب الصحفي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.