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وزير الأمن الداخلي الإٍسرائيلي يصادق على القيام بمسيرة الأعلام اليوم في القدس

مسيرة أعلام في إسرائيل
مسيرة أعلام في إسرائيل
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 5:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 5:33 ص

صادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف مساء أمس الاثنين، على القيام بمسيرة الاعلام غدا الثلاثاء في القدس.

وقال بار ليف بعد جلسة تمهيدية أجراها اليوم مع المفتش العام للشرطة ومسؤولين امنيين آخرين، إن الشرطة قادرة على الحفاظ على سلامة الجمهور،بحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

من جهة أخرى، عزز الجيش الإسرائيلي بطاريات منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ على خلفية المسيرة المتوقعة.

وهددت حركة حماس من مغبة القيام بالمسيرة قائلة إن ذلك سيؤدي الى التصعيد كما دعت الحركات الفلسطينية الفلسطينيين شرقي القدس إلى الزحف إلى باب العامود بغية ما وصفته بالتصدي للمستوطنين.

وردا على سؤال حول رد محتمل لحماس على المسيرة، قال الوزير بارليف ان القدس هي العاصمة الابدية لاسرائيل وإن التظاهر والقيام بمسيرة هو امر مسموح في كل الانظمة الديمقراطية.

يشار إلى أن مصادمات وقعت الشهر الماضي عند المسجد الاقصى وأدت مخاطر تهجير 500 فلسطيني من منازلهم في حي الشيخ جراح إلى قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة على مدار 11 يوما ما اسفر عن مقتل نحو 250 فلسطينيا وإصابة قرابة الفين ، و13اسرائيليا وإصابة نحو350 آخرين.

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