العراق: تسجيل 26 وفاة و4618 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 16762 وفاة.



وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و264 ألفا و301 إصابة جديدة.



وأوضح البيان "لقد تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و180 ألفا و713 حالة".



وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 47511 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليونا و62 ألفا و447.



وأوضح بيان وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 725 ألفا و178 شخصا.