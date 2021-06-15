انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين الإسرائيليين في القدس المحتلة

انطلقت في مدينة القدس المحتلة «مسيرة الأعلام» لليمين الإسرائيلي المتطرف وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وانطلق المشاركون في المسيرة من مبنى وزارة «المعارف»، حيث من المقرر أن يتوجهوا إلى باب العامود دون أن يدخلوا إلى البلدة القديمة، على أن يتوجهوا بعد ذلك إلى باب الخليل، ومن ثم إلى حائط البراق.



ودعت الفصائل الفلسطينية إلى «يوم غضب» ضد المسيرة. وأقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومير بارليف المسيرة، قائلًا إن الشرطة مستعدة بشكل جيد.