الموت يغيب الممثل الأمريكي نيد بيتي

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توفي، أول من أمس، عن 83 عاماً، الممثل الأمريكي نيد بيتي، المشارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها «سوبرمان» و«توي ستوري 3» و«نتوورك» الذي رُشح عنه لجائزة أوسكار.