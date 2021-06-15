الموت يغيب الممثل الأمريكي نيد بيتي

توفي، أول من أمس، عن 83 عاماً، الممثل الأمريكي نيد بيتي، المشارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها «سوبرمان» و«توي ستوري 3» و«نتوورك» الذي رُشح عنه لجائزة أوسكار.