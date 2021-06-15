تامر حسني ينتهي من تصوير كليب أغنية «افتح قلبك» بالساحل الشمالي

انتهى الفنان تامر حسني من تصوير كليب أغنيته الجديدة بعنوان "افتح قلبك" مع المخرج هادي الباجوري، في الساحل الشمالي، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

ونشر حسني مجموعة من الصور ضمن كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها: "استنوا كليب افتح قلبك خلال أيام إن شاء الله".

وأعلن تامر حسني مؤخرًا عن طرح فيلمه الجديد "مش أنا" في السينمات ٢٣ يونيو الجاري، حيث تدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.