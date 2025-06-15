أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مساء الأحد، مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، تناول الاتصال تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران وقضايا إقليمية وعالمية.

وأوضح أردوغان، أن إسرائيل بعدوانها على إيران تعرض أمن المنطقة، التي لا تحتمل حربا جديدة، لخطر كبير، منوهًا أن «حكومة نتنياهو تعد مشكلة استقرار وأمن عالمية».

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية تقوّض مفاوضات البرنامج النووي بين إيران وأمريكا، مشددًا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل النزاع.

وأفاد الرئيس أردوغان أن تركيا والكويت أبدتا ردود فعل قوية ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعدوانها على المنطقة.

وحذر من أن «إسرائيل عبر هجماتها على إيران تسعى للتغطية على الإبادة الجماعية التي تمارسها في غزة، وأنه لا يمكن السماح بهذا الأمر».

أجرى الرئيس أردوغان اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وتناول الاتصال تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران وقضايا إقليمية وعالمية. — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 15, 2025

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.



