سوريا: اكتشاف مقبرة لـ11 شخصا بينهم 7 أطفال لمجزرة ارتكبها نظام الأسد في ريف حمص

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عثرت السلطات السورية على مقبرة جماعية في ريف حمص وسط البلاد تضم رفات 11 شخصا بينهم 7 أطفال، وفق إعلام رسمي الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بـ"العثور على مقبرة جماعية تحوي رفاة 11 شخصا بينهم 7 أطفال".

وتابعت: "تعود لمجزرة ارتكبها النظام البائد (برئاسة بشار الأسد) في قرية خربة السودا بريف حمص".

وقُتل هؤلاء في 15 مايو 2013 على أيدي مليشيات موالية للنظام السوري، وفق تقارير إعلامية وحقوقية محلية.

ومن حين إلى آخر، تعلن السلطات العثور على مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد، ضمن تداعيات قمع النظام المخلوع لمعارضيه.

وفي مارس 2011 اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار (2000-2024) طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه بدأ في قمعها عسكريا.

وأكملت فصائل سورية، في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث الدموي، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.