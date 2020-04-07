230 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 16 فلسطينيا من الضفة

اقتحم 230 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطع مستوطنون 150 شجرة زيتون من أراضي بورين جنوب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة نحو 20 مستوطنا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، قطعوا نحو 150 شجرة زيتون معمرة بشكل كامل، في منطقة الخرقان جنوبي بورين، تعود ملكيتها للمواطنين بشير وعماد الزبن.

ومن جانب آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنًا فلسطينيا من بيتا جنوب نابلس، بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت ثلاثة شبان من طولكرم أحدهم أسير محرر، ومواطنا من محافظة طوباس، خلال اقتحامها لمخيم الفارعة، وشابا من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.