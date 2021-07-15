رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع القنصل البريطاني على آخر التطورات السياسية والاقتصادية

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، القنصل البريطاني العام الجديد في القدس ديان كورنر، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية فى فلسطين وبحثا معا سبل تعزيز التعاون المشترك وسبل دفع العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء مجموعة التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل الفراغ السياسي القائم، والحاجة الى مبادرة سياسية لملء هذا الفراغ، إضافة الى الظروف الاقتصادية والوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية نتيجة توقف المساعدات الخارجية منذ بداية العام الحالي.

وجدد اشتية تأكيده على إصرار القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في فلسطين، موضحا أن إسرائيل تضع كل العراقيل وتمنع عقدها في القدس، رغم أن الاتفاقيات الموقعة معها كفلت ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد في حال تم السماح بعقدها في القدس.

وثمن رئيس الوزراء الدعم البريطاني لفلسطين على الصعد كافة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك ليتوج هذا الدعم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.