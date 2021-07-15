فلسطين تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري،وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت 8 مرات متتالية.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت في تشريد أكثر من 60 مواطنا من بينهم 35 طفلا.

وأشارت إلى أنه على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، مؤكدة أن ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا.