مجلس النواب الأردني: القدس والقضية الفلسطينية مكونا ثابتا من مكونات الدولة الأردنية

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، إن القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام كانت وما تزال مكونا ثابتا من مكونات الدولة الأردنية وعنصرا من عناصر الشرعية الهاشمية، مؤكدا أن مجلس النواب يمثل هذه القيمة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الوطنية الأردنية والمبادئ التي قام عليها المشروع النهضوي العربي.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "الهاشميون والقدس تاريخ من الرعاية والحماية"، الذي نظمته لجنة فلسطين النيابية، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، مستعرضا التحركات النيابية على الساحات العربية والإسلامية والدولية، التي استهدفت التذكير بالواجبات القانونية للمجموعة الدولية ومنظماتها الأممية، لإنهاء هذه المظلمة التاريخية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، منها إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد على ثبات الموقف الأردني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتحديد موقف الأردن الواضح والصارم (لا للتوطين، لا للوطن البديل والقدس خط أحمر).

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، أن اللجنة عملت على مدار الشهور الماضية على كشف كل جرائم الاحتلال في الشيخ جراح وسلوان وباقي أحياء القدس العربية، دعما لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أننا ننظر إليها كقضية رئيسية لكل العرب والمسلمين ولابد من أن تبقى دائما حاضرة في الوجدان وفي كل زمان ومكان.

وأضاف أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي الضمانة الوحيدة مع صمود الشعب الفلسطيني، للحفاظ على عروبة المقدسات وحمايتها من كل محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة.