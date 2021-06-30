 الرئيس الفلسطيني يستقبل فريق ..بيت للكل.. ويشيد بمحتوى البرنامج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يستقبل فريق ..بيت للكل.. ويشيد بمحتوى البرنامج


نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 7:12 م

استقبل الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، فريق عمل برنامج "بيت للكل"، وذلك خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشاد أبو مازن بالبرنامج، مؤكدا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية، كما يعد البرنامح أحد أدواتنا الإعلامية العربية للتصدي للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربة ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.

ويصور فريق عمل البرنامج حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، في إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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