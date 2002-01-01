عمرو أديب: زيارة بايدن للسعودية مهمة وتاريخية وناجحة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية (التي بدأت الجمعة) مهمة وتاريخية.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن زيارة بايدن للسعودية حققت نجاحا بعدما أثيرت بشأنها شكوك في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قمة مصرية أمريكية تجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن، غدا السبت، في السعودية، كما سيعقد مؤتمر كبير يضم مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق حول الأمن والتنمية.

ولفت إلى أن زيارة بايدن حظيت باهتمام واسع النظير من قِبل وسائل الإعلام في مختلف الدول، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، مساء الجمعة، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة.

وعقد بايدن لقاءين منفصلين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.