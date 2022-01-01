راموس يقود باريس سان جيرمان للفوز على كويفيلي وديا

حقق فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدربه كريستوف جالتييه، فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على ضيفه كويفيلي، في أولى المباريات الودية للنادي الباريسي استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوزًا سهلاً على نظيره كويفيلي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب تدريب النادي الباريسي عصر اليوم الجمعة.

وتمكن اللاعب الموريتاني جيدي جاساما من تسجيل هدف النادي الباريسي الأول في مباراة كويفيلي، قبل أن يضيف سيرجي راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك من أجل خوض فترة الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.