دي ماريا يتحدث عن تحقيق أحلامه مع الأرجنتين

أكد أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين، أنه حلم بكل ما حققه ونجح في ذلك، وذلك بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقال دي ماريا بعد المباراة: "حلمت بكل هذا وأخبرت أصدقائي عنه وحدث بالفعل، لدي الكثير من المشاعر الجميلة، يبدو أن الأمر سهلا ولكنه صعب للغاية، كان علي أن أكون على الجانب الآخر، أنا ممتن إلى الأبد لهذا الجيل الذي قدم كل شيء وجعلني أحقق ما أردت بشدة".

وأضاف: "أتمنى لو فزت بشيء مع الجيل السابق الذي كان يستحق ذلك".

وأعلن دي ماريا اعتزاله اللعب الدولي وبالتالي المباراة الأخيرة له كانت بتتويج ببطولة غالية لـ التانجو.